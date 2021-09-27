Мехрадж Махмудов: Международные путешественники расскажут миру о вандализме армян

Представители самых известных мировых туристических групп прибыли сегодня в Карабах, чтобы воочию увидеть и донести до всего мира то, что творили армяне на оккупированных территориях.

Представители самых известных мировых туристических групп прибыли сегодня в Карабах, чтобы воочию увидеть и донести до всего мира то, что творили армяне на оккупированных территориях, их вандализм.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам азербайджанский путешественник Мехрадж Махмудов.

М. Махмудов отметил, что также путешественники ознакомятся с работами по восстановлению инфраструктуры, которые ведутся на освобожденных территориях.

27 сентября состоялся коммерческий испытательный полет в Международный аэропорт Физули. Группа всемирно известных международных путешественников прибыла в Физули. После посещения аэропорта Физули они также отправятся в Агдам и Шушу.