Мехмет Али Дим: Армения приходила не для дружбы и сосуществования, а для разрушения

"Построить здесь аэропорт проще, чем проложить дорогу. Этот регион будет открыт миру посредством воздушного моста. Международный аэропорт Физули внесет еще больший вклад в развитие региона в результате грузовых перевозок".

"Построить здесь аэропорт проще, чем проложить дорогу. Этот регион будет открыт миру посредством воздушного моста. Международный аэропорт Физули внесет еще больший вклад в развитие региона в результате грузовых перевозок".

Об этом Report заявил председатель Глобального совета журналистов Мехмет Али Дим, посетивший освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Отвечая на вопросы после ознакомления с ситуацией в Физули, руководитель организации отметил, что за последние 4 месяца, то есть в период после 10 ноября, они второй раз посещают Карабах: "В декабре мы также привозили в этот освобожденный от армянской оккупации регион иностранных журналистов. Мы первыми привезли сюда представителей медиа-структур, работающих в Турции и представленных в нашей организации, а также очень влиятельных и известных во всем мире. На этот раз мы привезли другую группу. В общей сложности дважды мы привозили сюда около 30 иностранных журналистов".

Коснувшись широкой пресс-конференции, проведенной 26 февраля президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для местных и зарубежных журналистов, М.Дим похвалил способность главы государства говорить на нескольких языках: "Президент Ильхам Алиев с большим терпением ответил на все вопросы на протяжении более четырех часов. Это действительно похвально. Потому что глава государства обращается к иностранным журналистам на их языке. Это большое преимущество. Надеюсь, что такой же успех как в 44-дневной войне, мы увидим и в восстановлении Карабаха".

Председатель Глобального совета журналистов отметил, что оккупационные силы Армении сравняли с землей виноградники региона: "У Карабаха есть знаменитые виноградники, известные в мире вина. Но оккупанты уничтожили даже виноградники, разобрали столбы, провода. Армения приходила сюда не для обеспечения мира, дружбы и сосуществования, а для разрушения".

По словам Мехмета Али Дима, отрадно, что Азербайджанское государство, не теряя времени, приступило к восстановлению, реконструкции и благоустройству на освобожденных территориях: "Аэропорт, строительство которого продолжается сегодня, имеет большое значение для развития этого региона, он станет катализатором развития. Потому что это сложное для наземных коммуникаций место. Турция, как и во время 44-дневной войны, сегодня находится рядом с братским Азербайджаном в восстановлении, реконструкции и благоустройстве Карабаха. Это наш второй приезд в Карабах, но мы не остановимся на этом, приедем и в третий, и в четвертый, и в пятый раз. Мы также принимали участие в заседании Тюркского Совета, в котором приняли участие главы государств более года назад. Мы постоянно сюда приезжаем, потому что у нас есть братья в Азербайджане, а также представитель и основатель. Председатель Союза парламентских журналистов Эльшад Эйвазлы - наша правая рука в Азербайджане. Несомненно, мы и впредь продолжим свою поддержку".

Отметим, что Глобальный совет журналистов - это международная организация со штаб-квартирой в Турции, специализирующаяся в области журналистики, имеющая представительства в 40 странах, включая Азербайджан.