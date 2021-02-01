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Медведев: Реалии таковы, что вопрос Карабаха необходимо обсуждать и с партнерами из Турции

Медведев: Реалии таковы, что вопрос Карабаха необходимо обсуждать и с партнерами из Турции Турция является очень важным партнером для России, очень близка к Азербайджану, и "этот фактор невозможно не учитывать"
Карабах
1 февраля 2021 г. 12:21
Медведев: Реалии таковы, что вопрос Карабаха необходимо обсуждать и с партнерами из Турции
Дмитрий Медведев

Турция является очень важным партнером для России, очень близка к Азербайджану, и "этот фактор невозможно не учитывать".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом комментируя российским СМИ вопрос о роли Турции в урегулировании нагорно-карабахского конфликта заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"У нас с ними продуктивный диалог - президент нашей страны постоянно общается с президентом [Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом на эту тему", - сказал он.

Медведев напомнил, что ранее было "принято решение о создании специального контрольного центра за общим состоянием дел, в котором принимают участие турецкие служащие и российские, и это тоже элемент общей стабилизации".

"Мы обязаны принимать во внимание реалии, которые существуют в нашем регионе. А реалии таковы, что сегодня этот вопрос необходимо обсуждать и с партнерами из Турции", - заявил Медведев.

Медведев также назвал "филигранной" работу президента России Владимира Путина по нормализации ситуации вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года.

Он напомнил об обострении конфликта между Азербайджаном и Арменией в 2016 году, добавив, что "тогда была подготовлена карта, но, к сожалению, страны этим не воспользовались". Все это, по его словам, "привело к новому конфликту, затяжному, с большим количеством жертв".

"И очень хорошо, что благодаря работе президента России - причем эта работа была филигранная, я в один из дней наблюдал за этой работой, Владимир Владимирович находился в часовых дискуссиях между всеми участниками этого конфликта - если бы не его работа, скажем прямо, этот конфликт мог бы продолжаться до сих пор", - подчеркнул Медведев.

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