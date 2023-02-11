Медицинский автомобиль российских миротворцев беспрепятственно проехал по дороге Ханкенди-Лачын

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного движения еще одного автомобиля российских миротворцев.



На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного движения еще одного автомобиля российских миротворцев.

Как сообщает сотрудник Report, освещающий акцию протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, медицинский автомобиль беспрепятственно проехал из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

В течении дня по дороге Ханкенди - Лачын беспрепятственно проехали 33 автомобиля российских миротворцев.