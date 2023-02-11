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Медицинский автомобиль российских миротворцев беспрепятственно проехал по дороге Ханкенди-Лачын

Медицинский автомобиль российских миротворцев беспрепятственно проехал по дороге Ханкенди-Лачын На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного движения еще одного автомобиля российских миротворцев.
Карабах
11 февраля 2023 г. 16:14
Медицинский автомобиль российских миротворцев беспрепятственно проехал по дороге Ханкенди-Лачын


На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного движения еще одного автомобиля российских миротворцев.

Как сообщает сотрудник Report, освещающий акцию протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, медицинский автомобиль беспрепятственно проехал из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

В течении дня по дороге Ханкенди - Лачын беспрепятственно проехали 33 автомобиля российских миротворцев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların tibb avtomobilinin keçidinə şərait yaradılıb 

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