МЧС призвало воздержаться от попыток незаконного посещения освобожденных территорий

"Участвующих в строительных работах на освобожденных от оккупации территориях лиц призываем быть осторожными, пользоваться установленными и очищенными дорогами, не выходить за пределы специально обозначенных полос".

"Участвующих в строительных работах на освобожденных от оккупации территориях лиц призываем быть осторожными, пользоваться установленными и очищенными дорогами, не выходить за пределы специально обозначенных полос".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил командир роты специального назначения Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Сабухи Сарыев.

"Мы сталкиваемся с фактами незаконного проникновения или попыток незаконного проникновения граждан на освобожденные территории. Просим их воздерживаться от подобных посещений и не пользоваться незаконными путями. При обнаружении мин и неразорвавшихся боевых боеприпасов, подозрительных предметов, не характерных для данной местности, факторов, свидетельствующих о том, что местность заминирована, просим немедленно сообщить на горячую линию "112" МЧС", - отметил он.