О нас

МЧС призвало воздержаться от попыток незаконного посещения освобожденных территорий

МЧС призвало воздержаться от попыток незаконного посещения освобожденных территорий "Участвующих в строительных работах на освобожденных от оккупации территориях лиц призываем быть осторожными, пользоваться установленными и очищенными дорогами, не выходить за пределы специально обозначенных полос".
Карабах
19 апреля 2023 г. 13:52
МЧС призвало воздержаться от попыток незаконного посещения освобожденных территорий

"Участвующих в строительных работах на освобожденных от оккупации территориях лиц призываем быть осторожными, пользоваться установленными и очищенными дорогами, не выходить за пределы специально обозначенных полос".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил командир роты специального назначения Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Сабухи Сарыев.

"Мы сталкиваемся с фактами незаконного проникновения или попыток незаконного проникновения граждан на освобожденные территории. Просим их воздерживаться от подобных посещений и не пользоваться незаконными путями. При обнаружении мин и неразорвавшихся боевых боеприпасов, подозрительных предметов, не характерных для данной местности, факторов, свидетельствующих о том, что местность заминирована, просим немедленно сообщить на горячую линию "112" МЧС", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş ərazilərə qanunsuz yollarla keçməyə cəhd göstərənlərə çağırış edilib

Самое важное

Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Израиля
Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Израиля
19 апреля 2023 г. 11:34
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
19 апреля 2023 г. 11:18
Ильхам Алиев: Армения должна уже официально заявить, что Карабах – это Азербайджан
Ильхам Алиев: Армения должна уже официально заявить, что Карабах – это Азербайджан
18 апреля 2023 г. 18:49
Два варианта выбора сепаратистам от Президента Ильхама Алиева: Либо будут жить под флагом Азербайджана, либо…
Два варианта выбора сепаратистам от Президента Ильхама Алиева: Либо будут жить под флагом Азербайджана, либо…
18 апреля 2023 г. 18:28
Президент Азербайджана: Мы никому не позволим хозяйничать на нашей территории
Президент Азербайджана: Мы никому не позволим хозяйничать на нашей территории
18 апреля 2023 г. 18:11
Президент: Армяне в Карабахе должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства
Президент: Армяне в Карабахе должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства
18 апреля 2023 г. 18:10
Обнародована площадь загрязненной минами территории Азербайджана
Обнародована площадь загрязненной минами территории Азербайджана
18 апреля 2023 г. 17:26
Ильхам Алиев: Успехи, достигнутые за первые три месяца года, позволяют внести в бюджет дополнения
Ильхам Алиев: Успехи, достигнутые за первые три месяца года, позволяют внести в бюджет дополнения
18 апреля 2023 г. 17:25
Объявлены дни школьных каникул в связи с праздником Рамазан
Объявлены дни школьных каникул в связи с праздником Рамазан
18 апреля 2023 г. 16:01
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Сальянский район
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Сальянский район
18 апреля 2023 г. 13:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi