Матвиенко: Нужно делать все для сохранения перемирия в Карабахе

Формат Межпарламентской Ассамблеи СНГ — это очень удобная, нужная структура для работы парламентариев всех стран СНГ, в том числе Азербайджана и Армении.

Формат Межпарламентской Ассамблеи СНГ — это очень удобная, нужная структура для работы парламентариев всех стран СНГ, в том числе Азербайджана и Армении.

Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Известия" заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

По ее мнению, сам факт возможности общения руководителей парламентов Азербайджана и Армении — ключевая вещь.

Касательно проблемы Карабаха В. Мативенко подчеркнула, что она не относится к компетенции СНГ:

"Вообще, тема очень чувствительная, очень тонкая. Соглашение, достигнутое лидерами трех стран — Азербайджана, Армении и России, я считаю беспрецедентным. Ключевую роль здесь сыграл наш президент. Оперативно принятое решение о вводе миротворческих сил в зону конфликта остановило боевые действия, кровопролитие, что было самым главным. Мне кажется, сейчас любое неосторожное слово может снова привести к обострению ситуации. Нужно убрать эмоции и делать всё для того, чтобы перемирие сохранялось", - сказала В. Мативенко.

Спикер Совета Федерации уверена, что требуется время для того, чтобы залечить раны, прежде всего раны в душах людей.

"И мы видим, с какой теплотой, с какой благодарностью граждане, проживающие в зоне конфликта, относятся к российским миротворцам и, соответственно, к действиям России, к действиям нашего президента. Учитывая наши исторические связи с армянским и азербайджанским народами, к нам есть доверие. А доверие — самое главное в таких сложных вопросах, как урегулирование конфликта", - подытожила она.