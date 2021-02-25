О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Матери Сребреницы" прибыли в Азербайджан 

"Матери Сребреницы" прибыли в Азербайджан  Участницы движения сегодня отправились в Агдам
Карабах
25 февраля 2021 г. 13:02
Матери Сребреницы прибыли в Азербайджан 

Члены движения "Матери Сребреницы" прибыли в Баку по приглашению Союза парламентских журналистов.

По сообщению Report, прибывшие в нашу страну в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида участницы движения сегодня отправились в Агдам.

Председатель Союза парламентских журналистов Эльшад Эйвазлы отметил, что целью приезда матерей из Боснии и Герцеговины является поддержка нашей страны в вопросе Ходжалинского геноцида.

Во время пребывания в Баку "Матери Сребреницы" посетят памятник жертвам Ходжалинского геноцида, встретятся с ходжалинцами, выжившими в чудовищной резне, учиненной армянами.

Также "Матери Сребреницы" проинформируют мировую общественность о Ходжалинском геноциде.

Завтра в Азербайджане отмечается 29-я годовщина Ходжалинского геноцида.

Члены движения "Матери Сребреницы" являются жертвами геноцида, совершенного сербами в 1995 году. За три дня в Сребренице было убито более 10 тысяч человек, в том числе 570 женщин и более 1000 детей. Виновные в этом преступлении наказаны, мир признал этот геноцид.

Европейский Союз установил 11 июля Днем памяти жертв геноцида жителей Сребреницы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Srebrenitsa anaları" Azərbaycana gəlib

Новости партнеров

Самое читаемое

США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника концлагеря
США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника концлагеря
20 февраля 2021 г. 19:13
Шамиль Наджафзаде: Хочется снимать фильмы на Родине
ФотоШамиль Наджафзаде: Хочется снимать фильмы на Родине
22 февраля 2021 г. 12:31
​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку
​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку
20 февраля 2021 г. 21:24
В Баку в квартире обнаружены пять трупов
В Баку в квартире обнаружены пять трупов
23 февраля 2021 г. 16:00
Убивший пешехода азербайджанец арестован в Киеве
Убивший пешехода азербайджанец арестован в Киеве
21 февраля 2021 г. 14:18
В Баку горит жилой дом
В Баку горит жилой дом
24 февраля 2021 г. 09:40
Директор колледжа извинилась перед студентами
Директор колледжа извинилась перед студентами
19 февраля 2021 г. 14:33
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi