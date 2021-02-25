"Матери Сребреницы" прибыли в Азербайджан 

Члены движения "Матери Сребреницы" прибыли в Баку по приглашению Союза парламентских журналистов.
По сообщению Report, прибывшие в нашу страну в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида участницы движения сегодня отправились в Агдам.
Председатель Союза парламентских журналистов Эльшад Эйвазлы отметил, что целью приезда матерей из Боснии и Герцеговины является поддержка нашей страны в вопросе Ходжалинского геноцида.
Во время пребывания в Баку "Матери Сребреницы" посетят памятник жертвам Ходжалинского геноцида, встретятся с ходжалинцами, выжившими в чудовищной резне, учиненной армянами.
Также "Матери Сребреницы" проинформируют мировую общественность о Ходжалинском геноциде.
Завтра в Азербайджане отмечается 29-я годовщина Ходжалинского геноцида.
Члены движения "Матери Сребреницы" являются жертвами геноцида, совершенного сербами в 1995 году. За три дня в Сребренице было убито более 10 тысяч человек, в том числе 570 женщин и более 1000 детей. Виновные в этом преступлении наказаны, мир признал этот геноцид.
Европейский Союз установил 11 июля Днем памяти жертв геноцида жителей Сребреницы.