Мать шехида выполнила обещанный зарок

Мирзагасан Шахин оглу Агаев - военнослужащий-сверхсрочник, отдавший жизнь за славную победу в Отечественной войне.

Мирзагасан Шахин оглу Агаев - военнослужащий-сверхсрочник, отдавший жизнь за славную победу в Отечественной войне.

Сотрудники южного центра Report посетили дом шехида в селе Санджаради Астаринского района и поговорили с его семьей.

29-летний шехид Мирзагасан Алиев после окончания средней школы в родном селе получил высшее педагогическое образование. Военную службу прошел в Агдаме. Он был старшим стрелком гранатометного подразделения. После завершения службы М.Агаев проработал некоторое время на гражданских позициях, а в 2017 году записался на сверхсрочную службу.

В первые дни Отечественной войны сражался в Физули-Губадлинском направлении, погиб в кровопролитных боях за Суговушан, Гадрут и Агбенд. С семьей в последний раз говорил 24 октября.

Отец шехида Шахин Агаев поделился рассказами боевых товарищей Мирзагасана о его героизме в ходе боев: "Все его боевые товарищи, военнослужащие, с которыми он служил, побывали у нас. Когда мне рассказали о его мужестве, героизме во время боев, чувствовал гордость за сына. Он звонил 24 октября, сказал, что будут наступать. Многие из его товарищей в ту ночь стали шехидами, как и Мирзагасан. Потом мы узнали, что они попали в засаду и сражались до последней капли крови, чтобы не попасть в плен".

Мать шехида сказала, что боевые товарищи сына знали, каким он был бойцом: "К боевым товарищам он относился с такой же заботой, как и к семье. Он неоднократно помогал товарищам в сложных ситуациях, т.к. имел хорошие военные навыки. Несколько военных машин врага забрал как военный трофей. Он не вернулся с последнего боя. Некоторое время у нас не было информации жив наш сын или стал шехидом, после узнали, что, попав в засаду с боевыми товарищами, они сражались до последней капли крови. Шехидами стали все сражающиеся вместе с моим сыном".

Мать шехида Кесира ханум с нетерпением ждала окончания войны и возвращения сына. Женщина дала зарок заколоть жертвенное животное по возвращении сына, животное было заколото, когда в ворота дома внесли гроб с телом шехида.

Аллах рехмет элесин!