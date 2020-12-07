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Мать шехида отдала 10 тысяч манатов в Фонд помощи ВС Азербайджана

Мать шехида отдала 10 тысяч манатов в Фонд помощи ВС Азербайджана 19-летний М.Зульфугаров героически погиб в боях за освобождение оккупированных земель Азербайджана
Карабах
7 декабря 2020 г. 14:56
Мать шехида отдала 10 тысяч манатов в Фонд помощи ВС Азербайджана

Семья шехида пожертвовала выделенные государством средства в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана.

Как сообщает Report, семье шехида Зульфугарова Малика Кямран оглу, погибшего в Отечественной войне, была выделена единовременная помощь в размере 10 тысяч манатов.

Мать шехида пожертвовала эти средства в Фонд помощи ВС Азербайджана.

19-летний М.Зульфугаров героически погиб в боях за освобождение оккупированных земель Азербайджана. 21 октября он был похоронен в родном поселке Каррар Кюрдамирского района.

Аллах рехмет элясин!

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Версия на азербайджанском языке Şəhid anası ona verilən 10 min manatı Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna bağışladı

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