Мать шехида отдала 10 тысяч манатов в Фонд помощи ВС Азербайджана

Семья шехида пожертвовала выделенные государством средства в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана.
Как сообщает Report, семье шехида Зульфугарова Малика Кямран оглу, погибшего в Отечественной войне, была выделена единовременная помощь в размере 10 тысяч манатов.
Мать шехида пожертвовала эти средства в Фонд помощи ВС Азербайджана.
19-летний М.Зульфугаров героически погиб в боях за освобождение оккупированных земель Азербайджана. 21 октября он был похоронен в родном поселке Каррар Кюрдамирского района.
Аллах рехмет элясин!