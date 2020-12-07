Мать шехида отдала 10 тысяч манатов в Фонд помощи ВС Азербайджана

19-летний М.Зульфугаров героически погиб в боях за освобождение оккупированных земель Азербайджана

Семья шехида пожертвовала выделенные государством средства в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана.

Как сообщает Report, семье шехида Зульфугарова Малика Кямран оглу, погибшего в Отечественной войне, была выделена единовременная помощь в размере 10 тысяч манатов.

Мать шехида пожертвовала эти средства в Фонд помощи ВС Азербайджана.

19-летний М.Зульфугаров героически погиб в боях за освобождение оккупированных земель Азербайджана. 21 октября он был похоронен в родном поселке Каррар Кюрдамирского района.

Аллах рехмет элясин!