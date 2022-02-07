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Мать Мубариза Ибрагимова: Каждый день молюсь за наших солдат

Мать Мубариза Ибрагимова: Каждый день молюсь за наших солдат "Все солдаты - мне как родные дети, и каждый день я молюсь за них".
Карабах
7 февраля 2022 г. 17:39
Мать Мубариза Ибрагимова: Каждый день молюсь за наших солдат

"Все солдаты - мне как родные дети, и каждый день я молюсь за них".

Об этом муганскому бюро Report заявила мать Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова - Шамама Ибрагимова.

Она отметила, что после Отечественной войны дом-музей Мубариза Ибрагимова часто посещают ветераны, участники войны и семьи шехидов:

"И во время совершения намаза я молюсь за наших солдат. Еще когда началась Отечественная война, я молила Бога, чтобы все солдаты вернулись домой живыми и здоровыми".

Сегодня день рождения Национального героя Мубариза Ибрагимова.

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Версия на азербайджанском языке Mübariz İbrahimovun anası: "Hər gün əsgərlərimiz üçün dua edirəm"

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