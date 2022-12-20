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Машины МККК и скорой помощи беспрепятственно проехали по лачынской дороге в Ханкенди

Машины МККК и скорой помощи беспрепятственно проехали по лачынской дороге в Ханкенди 10:53
Карабах
20 декабря 2022 г. 11:22
Машины МККК и скорой помощи беспрепятственно проехали по лачынской дороге в Ханкенди

В очередной раз машины МККК и кареты скорой помощи беспрепятственно проехали в Ханкенди по лачынской дороге, пролегающей под Шушой.

Как передает сотрудник Report с места проведения акции протеста против незаконной разработки месторождений и загрязнения экологии в Карабахе, всего по дороге проехало 4 автомобиля, включая две машины скорой помощи.

Это еще раз доказывает, что никаких препятствий для движения автомобилей гуманитарного назначения нет.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе, где временно размещен российский контингент, продолжается уже девятый день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоICRC vehicles and ambulances pass freely through Khankandi-Lachin road again - VIDEO
Версия на азербайджанском языке ФотоBQXK-nın maşınları və təcili yardım avtomobilləri Laçından Xankəndi istiqamətində maneəsiz şəkildə hərəkət ediblər - VİDEO

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