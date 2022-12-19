Машины МККК беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына

Созданы условия для передвижения автомобилей Международного комитета красного креста (МККК) по дороге Ханкенди-Лачын.

Созданы условия для передвижения автомобилей Международного комитета красного креста (МККК) по дороге Ханкенди-Лачын.

Как передает сотрудник Report с места проведения акции, транспортные средства беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Среди автомобилей была также карета скорой помощи.

Это еще раз демонстрирует, что не имеется никаких препятствий для движения автомобилей гуманитарного назначения.

Напомним, что на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, у поста российских миротворцев восьмой день продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.