Марков: Всю ответственность за перестрелки в Гадруте несут власти Армении

"Партизанские отряды, которые продолжают боевые действия, нарушают тем самым достигнутые договоренности"

"Всю полноту ответственности за перестрелки в районе Гадрута несут власти Армении. Там есть конкретные партизанские отряды, которые продолжают боевые действия и нарушают тем самым достигнутые договоренности". Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

Говоря о роли миротворцев в этом вопросе, эксперт отметил, что они имеют право всеми способами защищать себя и мирное население: "Российские миротворцы не имеют мандата на нападение на какие-либо боевые отряды, они могут лишь только защищать себя и мирных жителей. Если эти боевики будут нападать на миротворцев, они имеют право дать ответ. Если будут нападать на мирных жителей, то миротворцы вновь должны будут вмешаться и подавить нападение".

"Ситуацию можно урегулировать политическими методами. Для этого армянское правительство должно максимально развивать пропагандистскую кампанию в армянских СМИ о том, что нарушение договоренностей - это позор, что они провоцируют Азербайджан на возобновление боевых действий. Мне кажется, Азербайджан должен заявить о том, что если подобные нападения будут продолжаться, то это дает право продолжить наступление и полностью очистить свою территорию от баз боевиков", - заключил эксперт.

В последние дни Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики проводит антитеррористическую операцию против террористических и диверсионных действий армянских вооруженных сил, оставшихся в лесной зоне вокруг поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана. Эти территории недавно были освобождены Вооруженными силами Азербайджанской Республики от длительной армянской оккупации.