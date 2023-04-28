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Марков: Установление ККП на Лачынской дороге - это проявление воли Азербайджана

Марков: Установление ККП на Лачынской дороге - это проявление воли Азербайджана Установление Азербайджаном ККП на Лачынской дороге - это огромное принципиальное изменение ситуации. ККП является прямым и явным проявлением воли страны на полное восстановление суверенитета Азербайджана над всей территорией Карабаха.
Карабах
28 апреля 2023 г. 13:00
Марков: Установление ККП на Лачынской дороге - это проявление воли Азербайджана

Установление Азербайджаном ККП на Лачынской дороге - это огромное принципиальное изменение ситуации. ККП является прямым и явным проявлением воли страны на полное восстановление суверенитета Азербайджана над всей территорией Карабаха.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

Политолог также прокомментировал, какие темы по его мнению будут обсуждаться на предстоящей трехсторонней встрече глав МИД России, Азербайджана и Армении: "Точно будут обсуждаться вопросы выполнения трехстороннего соглашения, демаркации и делимитации границ, функционирование транспортных коридоров. И главный вопрос - то, как будут интегрированы жители армянской общины Карабаха в государственность Азербайджана. Руководство Армении видит, что это точно произойдет, и они понимают, что Россия не будет конфликтовать с Азербайджаном", - заключил политолог.

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