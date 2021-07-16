Марков: Восточно-Зангезурский экономический район даст серьезный толчок развитию

Экономическое развитие и восстановление Карабаха необходимо в виде единого района

"Азербайджан одержал и военную, и дипломатическую победу. В ходе 44-дневной войны были возвращены территории. Естественно, теперь необходимо осваивать эти земли, возвращать людям, чтобы они выстраивали нормальную жизнь. Причем экономическое развитие и восстановление Карабаха необходимо в виде единого района для более эффективного, быстрого и сбалансированного восстановления. Важно построить новую современную инфраструктуру, которая была разрушена оккупантами".

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков, комментируя создание Восточно-Зангезурского экономического района.

По словам эксперта, необходимо сбалансированное развитие региона, включающее в себя также развитие сельского хозяйства и современного производства, в чем Азербайджану может помочь использование мирового опыта.

"Комплексное развитие региона является очень важным и может дать очень серьезный толчок экономике. Армяне потерпели поражение. Какие-то протесты руководства Армении сейчас являются неким эхом прошлой ситуации, зомбированными заявлениями и завистью", - отметил Марков.