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Марков: Капитуляция - тяжелый, но лучший выбор для Армении

Марков: Капитуляция - тяжелый, но лучший выбор для Армении Капитуляция стала тяжелым, но лучшим выбором для Армении, подписавшей трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года.
Карабах
10 ноября 2021 г. 15:10
Марков: Капитуляция - тяжелый, но лучший выбор для Армении
Сергей Марков

Капитуляция стала тяжелым, но лучшим выбором для Армении, подписавшей трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

"Трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, России и Армении - очень тяжелое для Еревана. Оно фиксирует поражение Армении в результате 44-дневной войны. Капитуляция тяжелый, но лучший выбор. Это лучше, чем исчезновение тысячи людей. Потому что все равно эти территории были бы освобождены Азербайджаном", - заявил С. Марков.

По его словам, изначально "амбиций у армян было больше, чем вооруженных сил, что и привело к поражению", а российское посредничество при подписании заявления только помогло спасти жизни нескольких тысяч солдат.

По мнению эксперта, население Армении значительно лучше понимает, что тяжелые условия трехстороннего заявления были необходимыми и неизбежными для сохранения жизни армянских военнослужащих: "Эта ситуация показала, что армянский народ фрустрирован поражением, которого оно не ожидало".

Марков подчеркнул, что результаты 44-дневной войны были закономерными и предсказуемыми.

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Версия на азербайджанском языке Markov: “Kapitulyasiya Ermənistan üçün ağır, lakin ən yaxşı çıxış yolu idi”
Версия на английском языке Markov: Surrender was hard, but best choice for Armenia

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