О нас

Марков: Ереван уклоняется от выполнения трехсторонних договоренностей

Марков: Ереван уклоняется от выполнения трехсторонних договоренностей Армения не может смириться с поражением во второй карабахской войне и уклоняется от проведения делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы.
Карабах
13 сентября 2022 г. 13:54
Марков: Ереван уклоняется от выполнения трехсторонних договоренностей
Сергей Марков

Армения не может смириться с поражением во второй карабахской войне и уклоняется от проведения делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

По словам российского политолога, Армения все еще не смирилась и хочет переиграть результаты войны: "Ереван уклоняется от выполнения соглашения от 10 ноября 2020 года. В частности, не выводит военные формирования с территории Карабаха, что постоянно создает военную напряженность. Кроме того, Армения никак не согласует Зангезурский транспортный коридор".

При этом Марков отметил, что камнем преткновения в налаживании отношений между Баку и Ереваном стали еще некоторые "геополитические интриги". "США очень выгоден конфликт между Баку и Ереваном, перед которым сейчас два пути. Если Россия не вмешается в ситуацию на Южном Кавказе, то Вашингтон поднимет антироссийскую кампанию, а Армения выйдет из ОДКБ и ЕАЭС. Если же Россия вмешается, то окажется в конфликте с Турцией, которой придется отказаться от позиции нейтралитета", считает российский политолог.

12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Markov: Yerevan evading implementation of tripartite agreements

Другие новости из категории

Минобороны Азербайджана провело брифинг
ВидеоМинобороны Азербайджана провело брифинг
13 сентября 2022 г. 03:19
Коротченко обвинил армян в стремлении сорвать подписание мирного договора
Коротченко обвинил армян в стремлении сорвать подписание мирного договора
13 сентября 2022 г. 02:53
Минобороны: Ответные меры направлены на пресечение провокаций Армении
Минобороны: Ответные меры направлены на пресечение провокаций Армении
13 сентября 2022 г. 02:02
МО: Подразделения Азербайджанской армии не целятся в гражданскую инфраструктуру
МО: Подразделения Азербайджанской армии не целятся в гражданскую инфраструктуру
13 сентября 2022 г. 01:29
В результате провокации Армении есть потери среди личного состава армии Азербайджана
В результате провокации Армении есть потери среди личного состава армии Азербайджана
13 сентября 2022 г. 01:24
ВС Армении совершили широкомасштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях
ВС Армении совершили широкомасштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях
13 сентября 2022 г. 01:04
Жительница Агалы: Мы благодарны за созданные здесь условия
Жительница Агалы: Мы благодарны за созданные здесь условия
12 сентября 2022 г. 19:12
Уроженец Агалы: Мне было 10 лет, когда мы покинули эти края
Уроженец Агалы: Мне было 10 лет, когда мы покинули эти края
12 сентября 2022 г. 16:41
Возвратившийся в Агалы Шахин Махмудов: Мы будем здесь творить и созидать
Возвратившийся в Агалы Шахин Махмудов: Мы будем здесь творить и созидать
12 сентября 2022 г. 16:26
США выделили $2 млн на разминирование районов, пострадавших от Карабахской войны
США выделили $2 млн на разминирование районов, пострадавших от Карабахской войны
12 сентября 2022 г. 02:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi