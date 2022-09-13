Марков: Ереван уклоняется от выполнения трехсторонних договоренностей

Армения не может смириться с поражением во второй карабахской войне и уклоняется от проведения делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы.

Армения не может смириться с поражением во второй карабахской войне и уклоняется от проведения делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

По словам российского политолога, Армения все еще не смирилась и хочет переиграть результаты войны: "Ереван уклоняется от выполнения соглашения от 10 ноября 2020 года. В частности, не выводит военные формирования с территории Карабаха, что постоянно создает военную напряженность. Кроме того, Армения никак не согласует Зангезурский транспортный коридор".

При этом Марков отметил, что камнем преткновения в налаживании отношений между Баку и Ереваном стали еще некоторые "геополитические интриги". "США очень выгоден конфликт между Баку и Ереваном, перед которым сейчас два пути. Если Россия не вмешается в ситуацию на Южном Кавказе, то Вашингтон поднимет антироссийскую кампанию, а Армения выйдет из ОДКБ и ЕАЭС. Если же Россия вмешается, то окажется в конфликте с Турцией, которой придется отказаться от позиции нейтралитета", считает российский политолог.

12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.