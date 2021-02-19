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Марков: Минская группа ОБСЕ не справилась со своей работой

Марков: Минская группа ОБСЕ не справилась со своей работой "Азербайджан одержал полную сокрушительную победу и освободил свои территории"
Карабах
19 февраля 2021 г. 15:47
Марков: Минская группа ОБСЕ не справилась со своей работой
Сергей Марков

"Мы знаем, что мирная договоренность между Арменией и Азербайджаном, которая была достигнута в ноябре 2020 года при посредничестве Российской Федерации, является, наверное, самым главным достижением международного сообщества в сфере мира и международной безопасности за 2020 год. Самое главное, что мы видим соблюдение мирного соглашения». Об этом время телемоста Москва-Баку заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

По словам Маркова, Минская группа ОБСЕ не справилась со своей работой во время войны и не вывела стороны на договоры. "Теперь же она должна содействовать международному утверждению этих договоренностей в ОБСЕ и Совете Безопасности ООН", считает политолог.

Эксперт рассказал о целях визита российских депутатов в Нагорный Карабах: "Визит был осуществлен для того, чтобы посмотреть, как выполняется работа российских миротворцев и поднять возможные проблемы. Мы все заинтересованы в оказании помощи миротворцам, которые выполняют одну из самых важных гуманитарных миссий. Вторая наша задача – налаживание диалога с азербайджанскими партнерами".

Марков отметил ряд проблем, которые необходимо решать: "До сих пор нет карт минных постановок с армянской стороны, из-за чего гибнут люди. Сегодня главное требование к Армении – предоставить карты. Отговорки об их отсутствии несерьезны. Вторая проблема – возможность теракта.
Блокирование возможностей группировок совершать теракты также является одной из важнейших требований к армянским властям".

Как отметил эксперт, Азербайджан одержал полную сокрушительную победу во II Карабахской войне и освободил свои территории. Разблокирование транспортных путей, по его мнению, является важной задачей, которая поспособствует экономическому развитию.

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