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Марков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана привели к урегулированию ситуации

Марков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана привели к урегулированию ситуации Антитеррористические мероприятия локального характера, которые проводятся Азербайджаном в Карабахе, могут привести к значительному урегулированию ситуации, то есть на всей территории Карабаха будет установлен суверенитет Азербайджана, соответственно, буде
Карабах
20 сентября 2023 г. 14:05
Марков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана привели к урегулированию ситуации

Антитеррористические мероприятия локального характера, которые проводились Азербайджаном в Карабахе, привели к урегулированию и стабилизации ситуации. То есть над всей территорией Карабаха будет установлен суверенитет Азербайджана, соответственно, будет восстановлен конституционный строй Азербайджана здесь, поскольку армянские военные формирования в нарушение сочинских соглашений, по-прежнему, находятся в Карабахе.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

Марков отметил, что армия Азербайджана на порядок сильнее армянской: "В России все ожидали, что боевые действия продлятся недолго, поскольку армия Азербайджана на порядок сильнее армии Армении будет, и армянские вооруженные формирования потерпят полное поражение".

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