Посол: Малазийские компании готовы участвовать в проектах по восстановлению Карабаха

Малазийские компании готовы принять участие в проектах по восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана.

Малазийские компании готовы принять участие в проектах по восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом посол Малайзии в Азербайджане Дато Юбазлан бин Юсуф заявил журналистам.

По его словам, малазийские компании в этом вопросе готовы предложить свой опыт в сфере технологий, энергетики, возобновляемых источников энергии и пр.

Посол отметил, что в целом позиция Малайзии остается неизменной, и страна как и прежде поддерживает Азербайджан в вопросе ее территориальной целостности.