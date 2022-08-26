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Посол: Малазийские компании готовы участвовать в проектах по восстановлению Карабаха

Посол: Малазийские компании готовы участвовать в проектах по восстановлению Карабаха Малазийские компании готовы принять участие в проектах по восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана.
Карабах
26 августа 2022 г. 12:19
Посол: Малазийские компании готовы участвовать в проектах по восстановлению Карабаха

Малазийские компании готовы принять участие в проектах по восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом посол Малайзии в Азербайджане Дато Юбазлан бин Юсуф заявил журналистам.

По его словам, малазийские компании в этом вопросе готовы предложить свой опыт в сфере технологий, энергетики, возобновляемых источников энергии и пр.

Посол отметил, что в целом позиция Малайзии остается неизменной, и страна как и прежде поддерживает Азербайджан в вопросе ее территориальной целостности.

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Версия на английском языке Envoy: Malaysian companies ready to participate in projects for Karabakh's restoration
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Malayziya şirkətləri Qarabağın bərpası layihələrində iştirak etməyə hazırdır”

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