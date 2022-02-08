Макрон поприветствовал возвращение Азербайджаном восьми армянских военнослужащих

Приветствую возвращение Азербайджаном восьми армянских военнослужащих в Армению. Наш кризисный центр организовал самолет для возвращения военнослужащих.

Приветствую возвращение Азербайджаном восьми армянских военнослужащих в Армению. Наш кризисный центр организовал самолет для возвращения военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров.

По его словам, на встрече в видеоформате между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем был поднят вопрос о пропавших без вести.

«Это элемент стабильности. Я высоко оцениваю важную роль, которую сыграли российские военные во время напряженности на азербайджано-армянской границе», - сказал Макрон.