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Макрон поприветствовал возвращение Азербайджаном восьми армянских военнослужащих

Макрон поприветствовал возвращение Азербайджаном восьми армянских военнослужащих Приветствую возвращение Азербайджаном восьми армянских военнослужащих в Армению. Наш кризисный центр организовал самолет для возвращения военнослужащих.
Карабах
8 февраля 2022 г. 01:42
Макрон поприветствовал возвращение Азербайджаном восьми армянских военнослужащих

Приветствую возвращение Азербайджаном восьми армянских военнослужащих в Армению. Наш кризисный центр организовал самолет для возвращения военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров.

По его словам, на встрече в видеоформате между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем был поднят вопрос о пропавших без вести.

«Это элемент стабильности. Я высоко оцениваю важную роль, которую сыграли российские военные во время напряженности на азербайджано-армянской границе», - сказал Макрон.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Prezidenti Azərbaycanın 8 erməni hərbçini Ermənistana geri qaytarmasından danışıb

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