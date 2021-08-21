О нас
Report Georgia
Аудио новости

Макрон и Пашинян обсудили ситуацию в регионе

Макрон и Пашинян обсудили ситуацию в регионе Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в субботу вопросы карабахского урегулирования с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Карабах
21 августа 2021 г. 21:04
Макрон и Пашинян обсудили ситуацию в регионе
Никол Пашинян и Эммануэль Макрон

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которой обсудил ситуацию в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, cоответствующую информацию обнародовала пресс-служба правительства Армении.

Пашинян высоко оценил усилия Макрона, направленные на установление долгосрочного мира и стабильности в регионе. Собеседники также обсудили вопросы двусторонней повестки, а также перспективы укрепления сотрудничества в ряде сфер.

Отметим, что последняя телефонная беседа лидеров Армении и Франции состоялась 3 августа. Именно тогда Макрон пообещал предоставить Армении 200 тысяч доз вакцин от коронавируса. Он также поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера.

До этого сообщалось о визите Макрона в Ереван в начале осени.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Fransa prezidenti Paşinyanla regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

Экслюзивные новости

Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
21 августа 2021 г. 15:24
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
21 августа 2021 г. 13:35
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
20 августа 2021 г. 17:56
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
20 августа 2021 г. 17:47
В Азербайджане откажутся от магнитной полосы на платежных картах?
В Азербайджане откажутся от магнитной полосы на платежных картах?
20 августа 2021 г. 17:40
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
20 августа 2021 г. 17:05
Главный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
ФотоГлавный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
20 августа 2021 г. 16:26
Председатель комитета Верховной Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию
Председатель комитета Верховной Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию
19 августа 2021 г. 16:38
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
18 августа 2021 г. 18:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi