Макрон и Пашинян обсудили ситуацию в регионе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в субботу вопросы карабахского урегулирования с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которой обсудил ситуацию в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, cоответствующую информацию обнародовала пресс-служба правительства Армении.

Пашинян высоко оценил усилия Макрона, направленные на установление долгосрочного мира и стабильности в регионе. Собеседники также обсудили вопросы двусторонней повестки, а также перспективы укрепления сотрудничества в ряде сфер.

Отметим, что последняя телефонная беседа лидеров Армении и Франции состоялась 3 августа. Именно тогда Макрон пообещал предоставить Армении 200 тысяч доз вакцин от коронавируса. Он также поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера.

До этого сообщалось о визите Макрона в Ереван в начале осени.