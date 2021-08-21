Макрон и Пашинян обсудили Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в субботу вопросы карабахского урегулирования с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в субботу вопросы карабахского урегулирования с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается, собеседники обсудили ситуацию в регионе и происходящие там процессы.

Франция наряду с Россией и США является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. Отмечается, что Пашинян высоко оценил усилия Макрона, направленные на установление в регионе долгосрочного мира и стабильности.

"Стороны затронули также вопросы армяно-французских двусторонних отношений и перспективы углубления сотрудничества в ряде сфер", - говорится в сообщении.