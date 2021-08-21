О нас
Report Georgia
Аудио новости

Макрон и Пашинян обсудили Карабах

Макрон и Пашинян обсудили Карабах Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в субботу вопросы карабахского урегулирования с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Карабах
21 августа 2021 г. 21:04
Макрон и Пашинян обсудили Карабах
Никол Пашинян и Эммануэль Макрон

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в субботу вопросы карабахского урегулирования с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается, собеседники обсудили ситуацию в регионе и происходящие там процессы.

Франция наряду с Россией и США является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. Отмечается, что Пашинян высоко оценил усилия Макрона, направленные на установление в регионе долгосрочного мира и стабильности.

"Стороны затронули также вопросы армяно-французских двусторонних отношений и перспективы углубления сотрудничества в ряде сфер", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Представивший на иранском сайте Карабах территорией Армении извинился за свою ошибку
Представивший на иранском сайте Карабах территорией Армении извинился за свою ошибку
21 августа 2021 г. 19:17
В Баку открыт родник в память о шехиде Отечественной войны
ФотоВ Баку открыт родник в память о шехиде Отечественной войны
21 августа 2021 г. 15:33
Омбудсмен направила в международные организации вторую часть отчета об армянской политике ненависти
Омбудсмен направила в международные организации вторую часть отчета об армянской политике ненависти
20 августа 2021 г. 10:14
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе
19 августа 2021 г. 21:06
В Азербайджане обнаружены останки еще 3 армянских военнослужащих
В Азербайджане обнаружены останки еще 3 армянских военнослужащих
19 августа 2021 г. 20:09
МИД России: Приоритетом остается реализация трехсторонних договоренностей
МИД России: Приоритетом остается реализация трехсторонних договоренностей
19 августа 2021 г. 17:47
Председатель комитета Верховной Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию
Председатель комитета Верховной Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию
19 августа 2021 г. 16:38
Эксперт: Пока Армения строит реваншистские планы, Азербайджан создаёт условия для мира 
Эксперт: Пока Армения строит реваншистские планы, Азербайджан создаёт условия для мира 
19 августа 2021 г. 16:25
Шведский эксперт: Карабах - важный пункт маршрута между Европой и Азией
Шведский эксперт: Карабах - важный пункт маршрута между Европой и Азией
19 августа 2021 г. 14:55
Мафтун Аббасов: На ведущей в Шушу дороге Зефер йолу идут завершающие работы
Мафтун Аббасов: На ведущей в Шушу дороге "Зефер йолу" идут завершающие работы
19 августа 2021 г. 14:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi