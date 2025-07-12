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Майкл Рункель: Надеюсь, будет найдено эффективное решение для ускорения процесса разминирования земель Азербайджана 

Майкл Рункель: Надеюсь, будет найдено эффективное решение для ускорения процесса разминирования земель Азербайджана  Майкл Рункель: Надеюсь, будет найдено эффективное решение для ускорения процесса разминирования земель Азербайджана 
Карабах
12 июля 2025 г. 13:14
Майкл Рункель: Надеюсь, будет найдено эффективное решение для ускорения процесса разминирования земель Азербайджана 

Надеюсь, будет найдено эффективное решение для ускорения процесса разминирования земель Азербайджана.

Об этом корреспонденту Report в Джебраиле заявил путешественник из Германии Майкл Рункель.

"Я бывал в разных частях мира, где до сих пор остаются мины. Это настоящая трагедия, потому что в первую очередь страдают мирные жители. Даже если мина не убивает, она калечит - и человек страдает всю жизнь", - сказал он.

Путешественник подчеркнул, что мины могут оставаться смертельно опасными десятилетиями.

"Для решения этой проблемы необходима международная воля и прагматичный подход. Искренне надеюсь, что международное сообщество вместе со всеми заинтересованными сторонами сможет найти эффективное решение, чтобы ускорить процесс разминирования. Это - глобальный гуманитарный вопрос, который нельзя откладывать", - выделил он.

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