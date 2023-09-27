Майкл Доран: Нет никаких свидетельств того, что армян вытесняют из Карабаха

Нет никаких свидетельств того, что армянских жителей вытесняют из Карабаха.
Как передает Report, об этом директор Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Института Хадсона США Майкл Доран написал в социальной сети "Х".
"Это добровольный исход армян, а не этническая чистка. Этнические чистки - это то, что армяне провели во время Первой Карабахской войны, убивая детей и стариков. Хорошая попытка добиться моральной эквивалентности, но она не сработает", - подчеркнул эксперт.
По его мнению, восстановление суверенитета Азербайджана над Карабахом было неизбежным с того момента, как Азербайджан выиграл войну в ноябре 2020 года: "Международное право и, что более важно, основные игроки - США, Россия, Турция - считают Карабах азербайджанским".