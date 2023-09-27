Майкл Доран: Нет никаких свидетельств того, что армян вытесняют из Карабаха

Нет никаких свидетельств того, что азербайджанцы вытесняют армян из Карабаха.

Нет никаких свидетельств того, что армянских жителей вытесняют из Карабаха.

Как передает Report, об этом директор Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Института Хадсона США Майкл Доран написал в социальной сети "Х".

"Это добровольный исход армян, а не этническая чистка. Этнические чистки - это то, что армяне провели во время Первой Карабахской войны, убивая детей и стариков. Хорошая попытка добиться моральной эквивалентности, но она не сработает", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, восстановление суверенитета Азербайджана над Карабахом было неизбежным с того момента, как Азербайджан выиграл войну в ноябре 2020 года: "Международное право и, что более важно, основные игроки - США, Россия, Турция - считают Карабах азербайджанским".