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Майкл Доран: Нет никаких свидетельств того, что армян вытесняют из Карабаха

Майкл Доран: Нет никаких свидетельств того, что армян вытесняют из Карабаха Нет никаких свидетельств того, что азербайджанцы вытесняют армян из Карабаха.
Карабах
27 сентября 2023 г. 17:08
Майкл Доран: Нет никаких свидетельств того, что армян вытесняют из Карабаха

Нет никаких свидетельств того, что армянских жителей вытесняют из Карабаха.

Как передает Report, об этом директор Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Института Хадсона США Майкл Доран написал в социальной сети "Х".

"Это добровольный исход армян, а не этническая чистка. Этнические чистки - это то, что армяне провели во время Первой Карабахской войны, убивая детей и стариков. Хорошая попытка добиться моральной эквивалентности, но она не сработает", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, восстановление суверенитета Азербайджана над Карабахом было неизбежным с того момента, как Азербайджан выиграл войну в ноябре 2020 года: "Международное право и, что более важно, основные игроки - США, Россия, Турция - считают Карабах азербайджанским".

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Версия на английском языке Michael Doran says 'no evidence' that Azerbaijanis are driving Armenians from Karabakh

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