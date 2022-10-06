Майда: Азербайджанский градостроительный форум помогает обмениваться опытом специалистам

Первый Азербайджанский национальный градостроительный форум помогает обмениваться опытом специалистам в этой сфере.

Первый Азербайджанский национальный градостроительный форум помогает обмениваться опытом специалистам в этой сфере.

Об этом Report заявил глава Общества польских градостроителей Томас Майда.

На форуме участвуют эксперты из очень большого количества стран, и это может быть прекрасной возможностью для реализации новых проектов, добавил Т. Майда.

По его словам, в первый день форума в Агдаме его участники смогли своими глазами увидеть все разрушения: "Там много разрушений, и это большая потеря. Для того, чтобы восстановить эти территории нужно определить приоритеты".

Азербайджанский национальный градостроительный форум , в котором принимают участие более 130 представителей из 44 стран, в целом свыше 400 человек, создаст новую возможность для международного и многостороннего сотрудничества по восстановлению городов, определения проблем с целью преодоления кризисов на городских территориях, сыграет роль платформы для обмена знаниями и опытом для обсуждения решений. Азербайджанский национальный градостроительный форум, впервые проводимый в нашей стране именно в городе Агдам, является редкой и успешной платформой для обмена опытом профильных специалистов из различных стран мира в области градостроительства и расширения сотрудничества для обеспечения устойчивого развития.

Форум организован Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана, Программой ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Университетом ADA.