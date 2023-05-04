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Махрузлу – очередное село, фундамент которого заложен в Губадлинском районе

Махрузлу – очередное село, фундамент которого заложен в Губадлинском районе 4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента села Махрузлу Губадлинского района.
Карабах
4 мая 2023 г. 19:29
Махрузлу – очередное село, фундамент которого заложен в Губадлинском районе

4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента села Махрузлу Губадлинского района.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о проекте села.

Было отмечено, что село расположено в 19 километрах от районного центра Губадлы. Общая спроектированная территория села составляет 197 гектаров. Предусмотрено, что в селе будут проживать более 2700 человек, или 690 семей. Согласно проекту, в данный населенный пункт также включены села Алагуршаг и Муганлы, расположенные в Махрузлинском сельском административно-территориальном округе. На начальном этапе планируется построить 145 домов и расселить 649 человек. В селе также будут построены школа, детский сад, административное здание, клубно-общинный центр, многофункциональное здание, рыночный комплекс, спортивно-оздоровительный центр, ремесленная мастерская, медпункт, церемониальный зал, чайхана.

Было сообщено, что в селе будут обеспечены все условия для занятости населения.

Затем был показан видеоролик о плане развития села.

Президент Ильхам Аиев заложил фундамент села Махрузлу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQubadlı rayonunun Mahruzlu kəndinin təməli qoyulub

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