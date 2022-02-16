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Махмудов: Зарубежные путешественники увидят совершенные армянами разрушения

Махмудов: Зарубежные путешественники увидят совершенные армянами разрушения В будущем планируется продолжить визиты известных путешественников на освобожденные земли Азербайджана.
Карабах
16 февраля 2022 г. 12:39
Махмудов: Зарубежные путешественники увидят совершенные армянами разрушения

В будущем планируется продолжить визиты известных путешественников на освобожденные земли Азербайджана.

Об этом Report сказал организатор поездки, азербайджанский путешественник Мехрадж Махмудов.

Известные путешественники из 21 страны в ходе трехдневной поездки посетят освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Кельбаджар-Лачинский коридор-Губадлы-Зангилан.

По словам М. Махмудова, следующий подобный визит может состояться примерно через год для того, чтобы гости смогли увидеть и воочию оценить прогресс проводимых Азербайджаном на этих территориях восстановительных работ.

"Этот визит организован с целью показать разрушения, совершенные армянами в период оккупации, а также работы, проводимые правительством Азербайджана по восстановлению инфраструктуры этого региона", - сказал он.

При этом М. Махмудов отметил, что для некоторых зарубежных путешественников это уже второй визит на освобожденные территории Азербайджана.

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