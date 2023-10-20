Махизар Ибрагимова: В Лачыне буду заниматься посевными работами

"Мне 92 года. Я рада, что возвращаюсь в родные края. Несмотря на возраст, я буду заниматься посевными работами в Лачыне, держать скот".

"Мне 92 года. Я рада, что возвращаюсь в родные края. Несмотря на возраст, буду заниматься посевными работами в Лачыне, держать скот".

Об этом сказала Report жительница Лачына Махизар Ибрагимова.

Она также поблагодарила президента Ильхама Алиева и всех героических сынов Родины, пожелала упокоения душ шехидов, благодаря которым азербайджанские земли были освобождены от оккупации.

Отметим, что очередная группа переселяющихся граждан была отправлена в Лачын из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку. На этом этапе в город переселяются еще 23 семьи - 83 человека.