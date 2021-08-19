Мафтун Аббасов: На ведущей в Шушу дороге "Зефер йолу" идут завершающие работы

Город Шуша, освобожденный нашей доблестной армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной войне, вот уже 29 лет ждет вас.

Город Шуша, освобожденный нашей доблестной армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной войне, вот уже 29 лет ждет вас.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Управления Шушинского государственного заповедника Мафтун Аббасов на встрече с шушинцами, для которых была организована поездка в родной город.

"Всем добро пожаловать в ваш родной город. Если вы помните, во время войны журналист задавал президенту вопросы о Шуше. Президент ответил, что без Шуши наше дело осталось бы незавершенным. Когда Верховный главнокомандующий объявил радостную весть об освобождении Шуши, он обратился к Шуше как к живой: "Дорогая Шуша, ты свободна! Дорогая Шуша, мы вернулись, мы тебя возродим!".

Затем М.Аббасов проинформировал шушинцев о проделанной в городе работе:

"Существует значительная разница между Шушой, которую вы видите сейчас, и Шушой, которую вы видели 6 месяцев назад. В Шуше проведена работа по уборке и благоустройству, сдан в эксплуатацию ряд объектов инфраструктуры.

Еще один нюанс связан с дорогой "Зефер йолу" (Дорогой Победы), которая привела вас сюда. Благодаря геройству нашей славной армии стало возможным проложить сюда эту дорогу. Уже ведутся работы по завершению этой дороги, которую сдадут в пользование в ближайшее время. В Шуше проводятся операции по разминированию, очистке от оружия и боеприпасов. Это было основным фактором, мешающим нам войти в город.

Все работы проводятся под особым контролем президента. Все препятствия устраняются и после этого въезд в город будет регулярным, дверь в Шушу открыта для шушинцев. В первую очередь мы отдаем предпочтение представителям старшего поколения шушинцев.

Мы благодарим Верховного главнокомандующего, победоносную армию за то, что они подарили нам эти чувства. Мы склоняем головы перед нашими шехидами. А нашим ветеранам мы желаем исцеления от Бога".