Лжанани Раманатхан: Обмен опытом очень поможет процессу разминирования

Процесс реконструкции освобожденных территорий Азербайджана усложняется наличием в них мин.

Процесс реконструкции освобожденных территорий Азербайджана усложняется наличием в них мин.

Об этом Report заявила попечитель Всемирной академии искусств и наук Лжанани Раманатхан.

"Я вижу, насколько сложный процесс реконструкции, особенно одно дело просто воссоздать что-то, а построить все заново особенно сложно", - сказала она, отметив, что этот процесс проходит очень быстро.

Также она отметила, что этот процесс усложняется особенно из-за мин.

Она также подчеркнула, что обмен опытом очень поможет процессу разминирования.