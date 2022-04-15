О нас
Аудио новости

Лордкипанидзе: Все, что пережил Азербайджан, пережила и Грузия

Лордкипанидзе: Все, что пережил Азербайджан, пережила и Грузия Грузия разделяет радость Азербайджана от победы во второй карабахской войне и печаль от вида разрушений на освобожденных территориях.
Карабах
15 апреля 2022 г. 16:55
Лордкипанидзе: Все, что пережил Азербайджан, пережила и Грузия

Грузия разделяет радость Азербайджана от победы во второй карабахской войне и печаль от вида разрушений на освобожденных территориях.

Об этом Report заявила юрист из Грузии Нино Лордкипанидзе, прибывшая в Джебраил в составе грузинской делегации.

"Это ощущения и радостные, и печальные. Все, что пережил Азербайджан, пережила и Грузия, и мы разделяем и радость, и горесть вместе с вами", - заявила Лордкипанидзе, делясь впечатлениями от поездки на освобожденные территории Азербайджана.

Она пожелала добра и мира Азербайджану и Грузии и выразила благодарность за гостеприимство.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gürcü hüquqşünas: “Azərbaycanın başına gələnləri Gürcüstan da yaşayıb”
Версия на английском языке Lordkipanidze: Georgia has gone through everything that Azerbaijan has experienced

Самое важное

Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
15 апреля 2022 г. 10:11
Азербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
ФотоАзербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
15 апреля 2022 г. 09:31
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
14 апреля 2022 г. 19:42
Ильхам Алиев: Сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо
Ильхам Алиев: Сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо
14 апреля 2022 г. 19:40
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
14 апреля 2022 г. 18:44
50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны 
Фото50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны 
14 апреля 2022 г. 18:32
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
14 апреля 2022 г. 16:53
Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан
Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан
14 апреля 2022 г. 13:02
Anglo Asian Mining сократил добычу золото, нарастил производство серебра
Anglo Asian Mining сократил добычу золото, нарастил производство серебра
14 апреля 2022 г. 12:48
Камнепад заблокировал движение на дороге Исмаиллы-Лахыдж
Камнепад заблокировал движение на дороге Исмаиллы-Лахыдж
14 апреля 2022 г. 10:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi