Лордкипанидзе: Все, что пережил Азербайджан, пережила и Грузия

Грузия разделяет радость Азербайджана от победы во второй карабахской войне и печаль от вида разрушений на освобожденных территориях.

Грузия разделяет радость Азербайджана от победы во второй карабахской войне и печаль от вида разрушений на освобожденных территориях.

Об этом Report заявила юрист из Грузии Нино Лордкипанидзе, прибывшая в Джебраил в составе грузинской делегации.

"Это ощущения и радостные, и печальные. Все, что пережил Азербайджан, пережила и Грузия, и мы разделяем и радость, и горесть вместе с вами", - заявила Лордкипанидзе, делясь впечатлениями от поездки на освобожденные территории Азербайджана.

Она пожелала добра и мира Азербайджану и Грузии и выразила благодарность за гостеприимство.