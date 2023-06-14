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Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе

Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе Очень больно видеть все разрушения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Карабах
14 июня 2023 г. 10:58
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе

Очень больно видеть все разрушения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом Report заявил известный тревел-блогер Мохаммад Алселини (Mohammed Alselini ) из Ливии, который сегодня в составе делегации известных путешественников прибыл в Агдам.

"Очень больно видеть все разрушения в Карабахе. Особенно представлять, как тут раньше жили люди, что с ними стало, как они потеряли свои дома и стали вынужденными переселенцами. Это все вызывает очень много эмоций. Я желаю скорейшего восстановления, стабильности и процветания этому региону", - заявил Мохаммад Алселини.

Напомним, сегодня начался четырехдневный визит всемирно известных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Делегация в течение 4 дней проследует по маршруту автомобильной дороги Агдам-Тертер-Кельбаджар-Лачин-Губадлы-Зангилан-Джебраил-Физули-Ходжавенд-Шуша.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most Traveled People).

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Версия на английском языке Libyan blogger: Very painful to see all destruction in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Liviyalı bloger: “Qarabağdakı dağıntıları görmək çox ağrılıdır”

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