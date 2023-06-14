Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе

Очень больно видеть все разрушения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Очень больно видеть все разрушения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом Report заявил известный тревел-блогер Мохаммад Алселини (Mohammed Alselini ) из Ливии, который сегодня в составе делегации известных путешественников прибыл в Агдам.

"Очень больно видеть все разрушения в Карабахе. Особенно представлять, как тут раньше жили люди, что с ними стало, как они потеряли свои дома и стали вынужденными переселенцами. Это все вызывает очень много эмоций. Я желаю скорейшего восстановления, стабильности и процветания этому региону", - заявил Мохаммад Алселини.

Напомним, сегодня начался четырехдневный визит всемирно известных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Делегация в течение 4 дней проследует по маршруту автомобильной дороги Агдам-Тертер-Кельбаджар-Лачин-Губадлы-Зангилан-Джебраил-Физули-Ходжавенд-Шуша.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most Traveled People).