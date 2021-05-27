Литва призвала к деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе

Литва выразила глубокую обеспокоенность ситуацией на границе между Арменией и Азербайджаном

Литва выразила глубокую обеспокоенность ситуацией на границе между Арменией и Азербайджаном в последние недели.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерство иностранных дел Литвы.

Внешнеполитическое ведомство этой страны призвало обе стороны к деэскалации ситуации, подчеркнув, что соглашение о делимитации и демаркации границы может быть достигнуто только мирным путем за столом переговоров: "Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и считаем, что шаги по деэскалации будут способствовать мирному урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном, а также укреплению доверия".

Напомним, армянская сторона совершила провокацию, попытавшись перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района. Сегодня утром наблюдалось скопление у границы боевой техники, включая танки вооруженных сил Армении.