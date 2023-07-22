Литовский журналист: Если бы мир не закрыл глаза на Ходжалы, не было бы Сребреницы, Бучи

Безумно рад находиться сейчас в на родине азербайджанского мугамма, в жемчужине Кавказа – городе Шуша.

Когда в Карабахе происходили трагические события, армянские боевики убивали мирных жителей, в Ходжалы был совершен геноцид и за ночь убито более 600 мирных жителей, включая женщин стариков и детей, международные СМИ молчали.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил Ричардас Лапаитис в Шуше, где он участвует в Глобальном медиа-форуме.

Он отметил, что в феврале 1992 года, в разгар Первой Карабахской войны, он оказался в Карабахе, в самом эпицентре событий.

"Если бы мировые СМИ не молчали тогда, не закрыли глаза на трагические события, это были даже не трагические события, а самый настоящий геноцид, такое не повторилось бы потом в Буче (Украина) и других местах. Тогда очень много было дезинформации со стороны армянских политиков, они скрывали правду о Ходжалы. И если бы туда пришли международные СМИ, правда была бы услышана в мире", - отметил он. По словам Р. Лапаитиса, журналистов, которые были тогда в Карабахе и видели тела убитых в Ходжалы и в других местах, можно было сосчитать по пальцам. "Даже самые авторитетные большие СМИ, Рейтерс, Би-би-Си не приезжали туда...", - с сожалением отметил военный корреспондент.

Он поделился своими воспоминаниями о тех трагических событиях и заявил, что тогда и дал себе клятву всегда писать правду и бороться за справедливость, что и делал в дальнейшей своей работе, когда работал в Чечне и других "горячих" точках. Хотя, как отметил журналист, он неоднократно получал угрозы в свой адрес.

По словам Р. Лапаитиса, он безумно рад находиться сейчас в Шуше, который для других может просто крепость и камни, но для каждого азербайджанца - родной город, родина азербайджанского мугама, знаменитых поэтов, писателей и мыслителей, жемчужина Кавказа и культурная столица страны.

"Я всегда верил и надеялся, что мы вернемся сюда. Верил, что Карабах снова будет процветать", - сказал он, заметив, что и не мог мечтать, что спустя столько лет будет пить чай-кофе в Шуше.

Р. Лапаитис выразил благодарность помощнику президента - заведующему отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмету Гаджиеву за приглашение на Глобальный медиа-форум и за то, что он может видеть возрождение Карабаха спустя 30 лет своими глазами.