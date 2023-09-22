Лидер ЛДПР: Реинтеграция армянского населения Карабаха на повестке дня Азербайджана

В ближайшее время ситуация по достижению всеобъемлющего мирного договора может сдвинуться с мертвой точки.

В ближайшее время ситуация по достижению всеобъемлющего мирного договора может сдвинуться с мертвой точки.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он отметил, что проведенные в последние дни в Карабахском регионе Азербайджана локальные антитеррористические мероприятия являются внутренним делом страны. По его словам, 20 сентября наступил новый исторический этап, и Азербайджан окончательно восстановил свой суверенитет..

"То, что Карабах является составной частью Азербайджана, признал и премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем заявлении в Праге, следовательно антитеррористические мероприятия локального характера были проведены на суверенной территории Азербайджана", - подчеркнул Слуцкий.

"Говорить, что в данном вопросе поставлена точка, с политической, исторической точки зрения, безусловно, можно и нужно", - добавил он.

По его словам, такие вопросы, как реинтеграция армянского населения, безопасность, составление инфраструктурно-значимых и экономических проектов на этой территории будут стоять и уже стоят на повестке дня.

"Этому будет содействовать наш российский миротворческий контингент", - заключил Леонид Слуцкий.