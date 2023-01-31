На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей МККК

Через территорию проведения акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе созданы условия для проезда еще четырех автомобилей Международного комитета красного кр

Через территорию проведения акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе созданы условия для проезда еще четырех автомобилей Международного комитета красного креста (МККК), в которых находились граждане армянского происхождения.

Как сообщает с места событий сотрудник Report , три легковых и один грузовой автомобили проехали из Ханкенди в Лачын.

Это в лишний раз показывает, что никаких препятствий для свободного передвижения транспортных средств по территории нет и дорога полностью открыта для гуманитарных целей.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 51-й день.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.