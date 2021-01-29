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Лейла Алиева дала поручения в связи с освобождёнными территориями

Лейла Алиева дала поручения в связи с освобождёнными территориями IDEA выполнит работы по оживлению экологический ситуации на освобождённых территориях
Карабах
29 января 2021 г. 16:06
Лейла Алиева дала поручения в связи с освобождёнными территориями
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“Увиденные последствия 30-летней армянский оккупации потрясли всех нас. Подобные преступления показывают, что против нашей страны совершён экологический террор".

Как передает Report, об этом исполнительный директор Общественного объединения IDEA Сурхай Шукюров заявил на брифинге в связи с экологической ситуацией на освобождённых территориях, проделанными и предстоящими там работами.

По его словам, по поручению учредителя и руководителя IDEA Лейлы Алиевой IDEA выполнит работы по оживлению экологический ситуации на освобождённых территориях: "IDEA в первую очередь выполнит работы по оценке природных ресурсов. Очередным шагом станет восстановление тех мест".

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Версия на азербайджанском языке Leyla Əliyeva işğaldan azad olunmuş ərazilərlə bağlı tapşırıq verib

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