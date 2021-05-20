О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лейла Абдуллаева: Наблюдается резкий рост нетерпимости и ксенофобии в Армении

Лейла Абдуллаева: Наблюдается резкий рост нетерпимости и ксенофобии в Армении Следует побудить Армению отказаться от ядовитых идей "национального превосходства" и "территориального расширения"
Карабах
20 мая 2021 г. 12:38
Лейла Абдуллаева: Наблюдается резкий рост нетерпимости и ксенофобии в Армении
Лейла Абдуллаева
0 : 00
0 : 00

"К сожалению, мы наблюдаем резкий рост нетерпимости и ксенофобии в Армении. Особое беспокойство вызывает тот факт, что эта тенденция направлена ​​не только против Азербайджана, но и против любой нации или группы, которые осмелились озвучить мнение, хоть немного отличающееся от взглядов армянской стороны".

Как сообщает Report, об этом сказала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Представитель МИД отметила, что в Армении боготворят нацистских пособников и прославляют международных террористов: "Недавно был совершен ничем необъяснимый акт вандализма против памятника такому всемирно известному стороннику мира и терпимости, как Махатма Ганди. Подобные проявления экстремизма опасны, и с ними необходимо немедленно бороться. Следует побудить Армению отказаться от ядовитых идей "национального превосходства" и "территориального расширения".

Армения должна наконец начать соблюдать нормы международного права и использовать его ключевые принципы в качестве основы для нормализации отношений с соседними государствами. Только тогда Армения начнет извлекать выгоду из добрососедства и регионального сотрудничества.

Азербайджан, в свою очередь, по-прежнему твердо привержен делу мира, безопасности, регионального развития и сотрудничества на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani FM: Intolerance and xenophobia dramatically rise in Armenia 
Версия на азербайджанском языке Leyla Abdullayeva: "Ermənistanda dözümsüzlük və ksenofobiya ciddi şəkildə artıb"

Самое важное

С участием президента Азербайджана состоятся обсуждения Международного центра Низами Гянджеви
С участием президента Азербайджана состоятся обсуждения Международного центра Низами Гянджеви
20 мая 2021 г. 12:22
Армянские террористы довольны условиями содержания в Азербайджане
Армянские террористы довольны условиями содержания в Азербайджане
20 мая 2021 г. 10:45
СГБ: Сообщения о наличии террористической угрозы на территории Азербайджана необоснованны
СГБ: Сообщения о наличии террористической угрозы на территории Азербайджана необоснованны
19 мая 2021 г. 20:42
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
19 мая 2021 г. 18:03
Шехида Отечественной войны похоронят во второй Аллее почетного захоронения
Шехида Отечественной войны похоронят во второй Аллее почетного захоронения
19 мая 2021 г. 12:40
Обнаружены останки пропавшего без вести военнослужащего Азербайджанской армии
Обнаружены останки пропавшего без вести военнослужащего Азербайджанской армии
19 мая 2021 г. 11:14
Посол: Военное сотрудничество Азербайджана и Турции будет развиваться еще интенсивнее - ЭКСКЛЮЗИВ 
Посол: Военное сотрудничество Азербайджана и Турции будет развиваться еще интенсивнее - ЭКСКЛЮЗИВ 
19 мая 2021 г. 10:09
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Беларуси - ОБНОВЛЕНО
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Беларуси - ОБНОВЛЕНО
18 мая 2021 г. 16:00
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:33
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi