Лейла Абдуллаева: Наблюдается резкий рост нетерпимости и ксенофобии в Армении

Следует побудить Армению отказаться от ядовитых идей "национального превосходства" и "территориального расширения"

"К сожалению, мы наблюдаем резкий рост нетерпимости и ксенофобии в Армении. Особое беспокойство вызывает тот факт, что эта тенденция направлена ​​не только против Азербайджана, но и против любой нации или группы, которые осмелились озвучить мнение, хоть немного отличающееся от взглядов армянской стороны".

Как сообщает Report, об этом сказала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Представитель МИД отметила, что в Армении боготворят нацистских пособников и прославляют международных террористов: "Недавно был совершен ничем необъяснимый акт вандализма против памятника такому всемирно известному стороннику мира и терпимости, как Махатма Ганди. Подобные проявления экстремизма опасны, и с ними необходимо немедленно бороться. Следует побудить Армению отказаться от ядовитых идей "национального превосходства" и "территориального расширения".

Армения должна наконец начать соблюдать нормы международного права и использовать его ключевые принципы в качестве основы для нормализации отношений с соседними государствами. Только тогда Армения начнет извлекать выгоду из добрососедства и регионального сотрудничества.

Азербайджан, в свою очередь, по-прежнему твердо привержен делу мира, безопасности, регионального развития и сотрудничества на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ".