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Лейла Абдуллаева: Азербайджан продолжает возрождать жизнь в регионе

Лейла Абдуллаева: Азербайджан продолжает возрождать жизнь в регионе Пока многие хранят молчание о военных преступлениях Армении, Азербайджан продолжает восстанавливать освобожденные территории, обезвреживать мины и возрождать жизнь в регионе
Карабах
22 октября 2022 г. 15:35
Лейла Абдуллаева: Азербайджан продолжает возрождать жизнь в регионе
Лейла Абдуллаева

Пока многие хранят молчание о военных преступлениях Армении, Азербайджан продолжает восстанавливать освобожденные территории и возрождать жизнь в регионе.

Как передает Report, об этом новоназначенный посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева написала в Twitter.

"В то время как многие хранят молчание о военных преступлениях Армении (в том числе закладке мин), которые они совершали на протяжении 30 лет армянской военной оккупации, Азербайджан продолжает восстанавливать освобожденные территории, обезвреживать мины, возрождать жизнь в регионе. Потому что мы заботимся о наших землях и будущем мире!", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Leyla Abdullayeva: “Azərbaycan regiona həyat gətirir”
Версия на английском языке Leyla Abdullayeva: Azerbaijan continues to revive life in region

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