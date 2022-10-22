Лейла Абдуллаева: Азербайджан продолжает возрождать жизнь в регионе

Пока многие хранят молчание о военных преступлениях Армении, Азербайджан продолжает восстанавливать освобожденные территории, обезвреживать мины и возрождать жизнь в регионе

Пока многие хранят молчание о военных преступлениях Армении, Азербайджан продолжает восстанавливать освобожденные территории и возрождать жизнь в регионе.

Как передает Report, об этом новоназначенный посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева написала в Twitter.

"В то время как многие хранят молчание о военных преступлениях Армении (в том числе закладке мин), которые они совершали на протяжении 30 лет армянской военной оккупации, Азербайджан продолжает восстанавливать освобожденные территории, обезвреживать мины, возрождать жизнь в регионе. Потому что мы заботимся о наших землях и будущем мире!", - говорится в публикации.