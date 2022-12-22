Легковой автомобиль РМК в очередной раз беспрепятственно проехал по дороге Ханкенди-Лачын

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для передвижения легкового автомобиля российского миротворческого контингента.

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для передвижения легкового автомобиля российского миротворческого контингента.

Сотрудник Report, находящийся на территории проведения акции, сообщает, что транспортным средствам обеспечено беспрепятственное передвижение.

Из Лачына в направлении Ханкенди проехал автомобиль марки "Toyota", принадлежащий российским миротворцам.

Это еще раз доказывает, что, несмотря на проведение акции, дорога открыта для гуманитарных целей.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе, где временно размещен российский контингент, продолжается уже 11 день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.