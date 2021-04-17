Le Monde: Франция желает наладить отношения с Азербайджаном

Известное французское издание Le Monde опубликовало статью о восстановительных работах, которые ведутся на освобожденных азербайджанских землях и развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией после завершения войны в Карабахе

Известное французское издание Le Monde опубликовало статью о восстановительных работах, которые ведутся на освобожденных азербайджанских землях и развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией после завершения войны в Карабахе.

Как передает Report, в статье говорится, что война между Азербайджаном и Арменией надломила двусторонние отношения между Парижем и Баку. Французские компании опасаются, что их не допустят к проектам по восстановлению освобожденных территорий.

Армия бульдозеров выровняла 3 км будущей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Физули в самом центре Карабаха. Вокруг огромное некогда поле битвы, изрешеченное минами и неразорвавшимися боеприпасами.

"Благодаря мудрой политике нашего Президента Ильхама Алиева Азербайджан вернул свои территории", - рассказывает директор Управления воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS) Фархан Гулиев.

По его словам, строительство этого аэропорта будет завершено к концу августа. Он будет служить жемчужине Азербайджана - городу Шуше. "Это будет второй по величине аэропорт в стране после бакинского", - заявил Ф.Гулиев.

По информации Le Monde, к восстановлению освобожденных земель активно привлечены турецкие компании.

Война надломила практику двусторонних отношений Азербайджана и Франции. Анкара предложила Баку решающую военную и дипломатическую поддержку, в то время как Париж больше склонялся к Еревану. Сегодня крупные французские компании опасаются, что они будут отстранены от грандиозных проектов по реконструкции Карабаха.

"Новых контрактов ожидать не стоит, даже если предложения французских компаний будут более заманчивыми. Это не просто эмоциональная реакция, это вопрос доверия. Останутся ли французы там, если политическая ситуация изменится? Это прискорбно, потому что потенциал сотрудничества между двумя странами очень высок. Возникает ощущение, что двадцать лет усилий ни к чему не привели", - сетует председатель правления азербайджано-французской торгово-промышленной палаты Тейба Гулиева.

"Наши проекты заблокированы или продвигаются очень медленно", - сказал директор компании SUEZ по Центральной Азии и Кавказу Ален Карбонель.

Как пишет Le Monde, Париж незаметно пытается изменить свою позицию на Южном Кавказе и 27 января направил в регион государственного секретаря министерства Европы и иностранных дел Франции Жана Батиста Лемуана.

"Любой региональный визит с остановкой в Ереване прежде обязательно должен проходить через Баку, который иначе может оскорбиться", - сказал изданию дипломатический источник.

Газета считает, что президент Франции Эммануэль Макрон поступил неправильно, посетив в октябре 2018 года саммит франкофонии в Ереване.

Согласно информации нескольких французских и азербайджанских политических источников, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан "в ближайшие недели" готовит поездку в столицу Азербайджана.

Между тем, напомним, что в конце февраля в Баку прибыла делегация из восьми французских депутатов. Один из них - Фредерик Дюма - считает, что необходимо восстановить отношения Франции и Азербайджана. Он признается, что некоторые инициативы Национального собрания страны по объективным причинам были плохо восприняты азербайджанской общественностью.

"Сегодня общественность не воспринимает французские компании, выигрывающие крупные контракты, поскольку Франция поддерживает наших врагов", - подтвердил Le Monde азербайджанский бизнесмен.

В разговоре с газетой помощник президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев отрицает, что французские компании находятся в невыгодном положении по политическим причинам, но признает, что предпочтения в отношении некоторых стран, таких как Турция, имеют место быть.