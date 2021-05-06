Лавров: Ситуация в Карабахе нормализовалась

Лавров: Трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров "работает активно, ритмично"

Ситуация в Нагорном Карабахе существенно нормализовалась, незначительные инциденты оперативно и эффективно урегулируются российскими миротворцами. Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Армении Арой Айвазяном в Ереване.

"Мы наблюдаем позитивные тенденции. Ситуация на земле существенно нормализовалась. Российский миротворческий контингент выступает гарантом безопасности. Незначительные инциденты, без которых, наверное, ни одна операция не проходит, оперативно и эффективно урегулируются нашими миротворческими военнослужащими", - заявил Лавров.

Лавров также отметил, что трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров "работает активно, ритмично". "Мы заинтересованы в том, чтобы эта работа и дальше продолжалась, способствовала налаживанию диалога между Баку и Ереваном для обеспечения устойчивого экономического развития Южного Кавказа", - подчеркнул он.