О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лавров: Ситуация в Карабахе нормализовалась

Лавров: Ситуация в Карабахе нормализовалась Лавров: Трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров "работает активно, ритмично"
Карабах
6 мая 2021 г. 12:42
Лавров: Ситуация в Карабахе нормализовалась

Ситуация в Нагорном Карабахе существенно нормализовалась, незначительные инциденты оперативно и эффективно урегулируются российскими миротворцами. Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Армении Арой Айвазяном в Ереване.

"Мы наблюдаем позитивные тенденции. Ситуация на земле существенно нормализовалась. Российский миротворческий контингент выступает гарантом безопасности. Незначительные инциденты, без которых, наверное, ни одна операция не проходит, оперативно и эффективно урегулируются нашими миротворческими военнослужащими", - заявил Лавров.

Лавров также отметил, что трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров "работает активно, ритмично". "Мы заинтересованы в том, чтобы эта работа и дальше продолжалась, способствовала налаживанию диалога между Баку и Ереваном для обеспечения устойчивого экономического развития Южного Кавказа", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: "Qarabağda vəziyyət normallaşıb"

Новости партнеров

Самое важное

Лавров: Ситуация в Карабахе нормализовалась
Лавров: Ситуация в Карабахе нормализовалась
6 мая 2021 г. 12:42
10 мая начнется вакцинация от COVID-19 граждан Азербайджана старше 18 лет
10 мая начнется вакцинация от COVID-19 граждан Азербайджана старше 18 лет
6 мая 2021 г. 12:23
Теймур Мусаев: В системе здравоохранения ожидаются реформы
Теймур Мусаев: В системе здравоохранения ожидаются реформы
6 мая 2021 г. 12:22
Рамиль Усубов: Завершается демаркация и делимитация границ с Арменией
Рамиль Усубов: Завершается демаркация и делимитация границ с Арменией
6 мая 2021 г. 10:24
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял премьер-министра Грузии
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев принял премьер-министра Грузии
5 мая 2021 г. 17:43
Уголовное дело воевавшего в Карабахе ливанского наемника передано в суд
ФотоУголовное дело воевавшего в Карабахе ливанского наемника передано в суд
5 мая 2021 г. 15:21
Партия передовой турецкой инженерной техники передана Азербайджанской армии
ФотоПартия передовой турецкой инженерной техники передана Азербайджанской армии
5 мая 2021 г. 12:40
МИД: Заявления Армении о проводимых в Шуше ремонтных работах необоснованны
МИД: Заявления Армении о проводимых в Шуше ремонтных работах необоснованны
4 мая 2021 г. 18:23
Парламент принял законопроект о запрете принуждения детей к вероисповеданию
Парламент принял законопроект о запрете принуждения детей к вероисповеданию
4 мая 2021 г. 12:40
Гаджи Сурхай: Сейчас лучше воздержаться от массового ифтара
Гаджи Сурхай: Сейчас лучше воздержаться от массового ифтара
4 мая 2021 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi