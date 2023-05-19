Лавров: Надеемся, что переговоры пройдут в конструктивной атмосфере

Сегодняшние трехсторонние встречи пройдут в конструктивной атмосфере.

Надеемся, что сегодняшние встречи в Москве пройдут в конструктивной атмосфере.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Москве.

"В последний раз встречались достаточно давно. Назрело немало новых сюжетов. Рассчитываю, что сегодняшние встреча пройдет в конструктивной атмосфере, и что ваш прямой диалог позволит достичь дополнительных результатов", - сказал Лавров.

"В трехстороннем формате, прежде чем вы приступите к двустороннему мероприятию, я предложил бы посмотреть на обсуждения всего комплекса вопросов нормализации азербайджано-армянских отношений. И как я уже сказал, согласование дальнейших шагов при учете тех возможностей, которые есть у РФ, и которые мы можем использовать, чтобы этому содействовать", - сказал глава МИД РФ.

По его словам, в трехсторонних заявлениях содержится дорожная карта для достижения устойчивого решения.