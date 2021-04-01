Лавров сегодня обсудит с главами МИД Азербайджана и Армении ситуацию в Карабахе

Глава МИД России Сергей Лавров 1 апреля проведет встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении

Глава МИД России Сергей Лавров 1 апреля проведет встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, комментируя предстоящую в Москве встречу глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и России.

"Пройдут встречи с главами внешнеполитического ведомства Азербайджана и Армении. В ходе беседы планируется обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества, ситуацию в Нагорном Карабахе, реализацию договоренностей лидеров стран, а также ряд региональных и международных тем", - заявила официальный представитель МИД России.

Захарова акцентировала внимание, что встречи МИД пройдут раздельные.

Напомним, Джейхун Байрамов отправился в Москву, для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран Содружества независимых государств (СМИД СНГ).