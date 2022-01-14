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Лавров: Россия была активна вовлечена в урегулирование карабахского конфликта 

Лавров: Россия была активна вовлечена в урегулирование карабахского конфликта  Россия была активна вовлечена в урегулирование карабахского конфликта.
Карабах
14 января 2022 г. 12:37
Лавров: Россия была активна вовлечена в урегулирование карабахского конфликта 
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Россия была активна вовлечена в урегулирование карабахского конфликта.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции.

"Активно были вовлечены в работу по урегулированию и содействию различных конфликтов, это Карабах, Сирия, Ливия, Афганистан, иранская ядерная программа, Палестина и Израильские дела, а также ситуация на корейском полуострове", - заявил Лавров.

Он отметил, что миротворческие силы России помогли справиться с "откровенной террористической угрозой", которая оказалась на территории Казахстана.

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Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: "Qarabağ münaqişəsinin həllində yaxından iştirak etmişik"
Версия на английском языке Lavrov: Russia was actively involved in Karabakh conflict settlement

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