Лавров: Россия была активна вовлечена в урегулирование карабахского конфликта

Россия была активна вовлечена в урегулирование карабахского конфликта.

Россия была активна вовлечена в урегулирование карабахского конфликта.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции.

"Активно были вовлечены в работу по урегулированию и содействию различных конфликтов, это Карабах, Сирия, Ливия, Афганистан, иранская ядерная программа, Палестина и Израильские дела, а также ситуация на корейском полуострове", - заявил Лавров.

Он отметил, что миротворческие силы России помогли справиться с "откровенной террористической угрозой", которая оказалась на территории Казахстана.