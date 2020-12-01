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Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе

Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе Москва не видит, что обмен военнопленными и телами погибших в Карабахе преднамеренно затягивается.
Карабах
1 декабря 2020 г. 18:44
Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе

"Москва не видит, что обмен военнопленными и телами погибших в Карабахе преднамеренно затягивается".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Трудно говорить о каких-то преднамеренных шагах по затягиванию этого процесса. Мы этого не видим, но то, что есть объективные сложности, которые сейчас, я надеюсь, будут быстрее решаться, - это факт", - сказал Лавров.

Он отметил, что "учитывая рельеф местности и то, как военные действия (в Карабахе) развивались, сразу по их прекращении очень трудно было заниматься этими вопросами, тем более в отсутствие четких списков тех, кто считается пропавшими без вести".

"Будем надеяться, что с подключением специалистов из профильной международной структуры (МККК) дело пойдёт быстрее. Наши миротворцы в меру своих возможностей, конечно, будут оказывать содействие", - добавил министр.

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