Лавров: Россия ждет от ОБСЕ большей поддержки урегулирования в Карабахе

"Потенциал ОБСЕ в урегулировании конфликтов остается востребован"

Потенциал Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в урегулировании конфликтов остается востребован.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на 27-ом заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.

По его словам, Москва ждет от ОБСЕ большей поддержки урегулирования в Нагорном Карабахе.

Он подчеркнул, что достигнутые договоренности по разрешению кризисных ситуаций на пространстве ОБСЕ должны получить больше поддержки со стороны государств-участников, что будет способствовать их реализации.

"Ожидаем этого и в урегулировании в Нагорном Карабахе, которому будет всячески содействовать/ Ценим сотрудничество между тремя сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - сказал он.