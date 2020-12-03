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Лавров: Россия ждет от ОБСЕ большей поддержки урегулирования в Карабахе

Лавров: Россия ждет от ОБСЕ большей поддержки урегулирования в Карабахе "Потенциал ОБСЕ в урегулировании конфликтов остается востребован"
Карабах
3 декабря 2020 г. 16:14
Лавров: Россия ждет от ОБСЕ большей поддержки урегулирования в Карабахе

Потенциал Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в урегулировании конфликтов остается востребован.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на 27-ом заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.

По его словам, Москва ждет от ОБСЕ большей поддержки урегулирования в Нагорном Карабахе.

Он подчеркнул, что достигнутые договоренности по разрешению кризисных ситуаций на пространстве ОБСЕ должны получить больше поддержки со стороны государств-участников, что будет способствовать их реализации.

"Ожидаем этого и в урегулировании в Нагорном Карабахе, которому будет всячески содействовать/ Ценим сотрудничество между тремя сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - сказал он.

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Версия на английском языке Lavrov: OSCE potential in conflict resolution is of demand
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Münaqişələrin həllində ATƏT-ə ehtiyac var

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