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Лавров подверг критике Армению: Неконструктивная, недоброжелательная риторика не помогает делу

Лавров подверг критике Армению: Неконструктивная, недоброжелательная риторика не помогает делу «Конечно же, очень хочу подчеркнуть то, что мы искренне заинтересованы в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией».
Карабах
11 мая 2021 г. 02:24
Лавров подверг критике Армению: Неконструктивная, недоброжелательная риторика не помогает делу
Сергей Лавров

«Конечно же, очень хочу подчеркнуть то, что мы искренне заинтересованы в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией».

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время приема у президента Ильхама Алиева.

По его словам, совместная работа по сосредоточению на экономических аспектах выхода из затянувшегося в свое время конфликта создает для этого оптимальные рамк: «И конечно же, вопросы, связанные с решением гуманитарных последствий войны, - Вы упомянули о военнопленных, о том, чтобы не допускать каких-либо злоупотреблений, связанных с историческим наследием, религиозным наследием, - все это мы очень хотим помочь решать максимально конструктивно. И ЮНЕСКО как организация, которая отвечает за сохранение международного культурного наследия, заинтересована участвовать в этих усилиях.

Мы готовы содействовать созданию условий, которые сделают это возможным. Есть и другие международные организации, которые готовы помогать. Естественно, мы должны учитывать в договоренностях на этот счет позицию заинтересованных сторон. И если брать в расчет общий контекст отношений, то я полностью с Вами согласен, что сейчас, на данном этапе, наверное, есть как и в любой другой конфликтной ситуации, постконфликтной ситуации, аспекты, которые связаны с проекцией всего, что происходит, на внутриполитические процессы.

Но я с Вами солидарен на 100 процентов, уважаемый Ильхам Гейдарович, что риторика, которая носит такой неконструктивный, недоброжелательный характер, она не помогает делу. И мы будем стремиться вносить свой вклад в то, чтобы договоренности, о которых идет речь, которые достигнуты двумя президентами и премьер-министром Армении, выполнялись в условиях, способствующих конструктивным результатам», - заявил глава МИД России.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov Bakıda Ermənistanı qınadı: “Xoşagəlməz ritorika işə kömək etmir”

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