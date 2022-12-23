Лавров: Отказавшись от встречи, глава МИД Армении потерял возможность

Отказавшись от участия на трехсторонней встрече в Москве глава МИД Армении упустил возможность.

Отказавшись от участия на трехсторонней встрече в Москве глава МИД Армении упустил возможность.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Москве.

"Конфликты будут продолжаться еще дольше, если каждый раз после любого инцидента одна из сторон будет отказываться от согласованных раундов переговоров. Это никому никогда пользы не приносило. И даже с точки зрения донесения своей позиции до мировой общественности, здесь тоже наш армянский коллега потерял", - заявил Лавров.

По словам главы МИД РФ, азербайджанский министр подробнейшим образом изложил видение Баку относительно сложившейся ситуации.

"Если бы господин Мирзоян [глава МИД Армении -ред.] подтвердил свое участие, выполнил договоренности, у него была такая же возможность. Мировое сообщество могло бы делать выводы", - добавил Лавров.

Напомним, 23 декабря в Москве планировалась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора, однако Ереван отказался от участия во встрече.